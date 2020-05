Justice

Redevance Copie privée : les ayants droit s'attaquent aux produits reconditionnés Aucune occasion à perdre

Après le stream ripping, les disques durs nus, les ayants droit lorgnent avec gourmandise un marché jusqu’à présent épargné par la redevance copie privée : le marché de l’occasion reconditionnée. C’est ce que nous révèle le président du SIRRMIET, principal syndicat du secteur.

La redevance pour copie privée vient compenser la possibilité pour les personnes physiques de réaliser des copies d’œuvres (acquises non illégalement). Son barème est voté par une commission administrative abritée par le ministère de la Culture.

Les sommes doivent ensuite être acquittées par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires « lors de la mise en circulation en France » de chaque support (téléphone, tablette, carte mémoire, disque dur externe, etc.). Depuis peu, Copie France a trouvé une nouvelle source de revenus potentiels.

Alors que la ponction frappait jusqu’à présent les seuls produits neufs, la société civile chargée de récolter cette redevance cible les produits d’occasion. Et pas n’importe lesquels : ceux reconditionnés. Une filière en pleine expansion.

« Très récemment Copie France a assigné un certain nombre d’acteurs », nous confirme en ce sens Jean-Lionel Laccourreye, président du SIRRMIET, le Syndicat Interprofessionnel du Reconditionnement et de la Régénération des Matériels Informatiques, Électroniques et Télécoms.

Les montants demandés, qui appliquent religieusement les barèmes en vigueur, représentent « entre 5 et 10 % du prix d’un produit ». Une somme jugée « déjà importante sur un produit neuf, mais (…) encore plus proportionnellement pour un produit d’occasion. »

Pour le syndicat, la redevance ne s'applique pas aux produits reconditionnés